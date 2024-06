Arbuthnot Banking Group PLC est une société holding basée au Royaume-Uni. La société est principalement impliquée dans les services bancaires et financiers. Ses secteurs d'activité comprennent la banque, la gestion de patrimoine, les portefeuilles hypothécaires, Renaissance Asset Finance (RAF), Arbuthnot Commercial Asset Based Lending (ACABL), Arbuthnot Specialist Finance Limited (ASFL), Asset Alliance Group (AAG) et toutes les autres divisions. Le secteur bancaire comprend la banque privée et la banque commerciale. Le secteur de la gestion de patrimoine offre des services de planification financière et de gestion des investissements. Le segment RAF opère en tant que prêteur spécialisé dans le financement d'actifs pour des voitures de grande valeur, mais aussi pour des actifs commerciaux. Le segment ACABL fournit des financements garantis sur les factures, les actifs ou les stocks de l'emprunteur. Le segment ASFL fournit des solutions de prêts garantis à court terme aux investisseurs immobiliers professionnels et entrepreneuriaux. Le segment AAG fournit des services de financement de véhicules et des services connexes, principalement sur les marchés des camions et des remorques, ainsi que des autobus et des autocars.

Secteur Banques