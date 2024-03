Arbutus Biopharma Corporation est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur les capacités virologiques afin de développer des thérapies ciblant des maladies virales spécifiques. Les domaines d'intérêt de la société comprennent le virus de l'hépatite B (VHB), le SARS-CoV-2 et d'autres coronavirus. Pour le VHB, la société développe un traitement par interférence de l'acide ribonucléique (ARNi), un inhibiteur oral de la capside, un inhibiteur oral du ligand-1 de la mort programmée (PD-L1) et un déstabilisateur oral de l'ARN qu'elle a l'intention de combiner pour apporter une guérison fonctionnelle aux patients atteints d'une infection chronique par le VHB (cHBV) en supprimant la réplication virale, en réduisant l'antigène de surface et en réactivant le système immunitaire. Sa principale molécule, AB-729, est la seule thérapie ARNi qui présente des signes de réveil immunitaire et elle est évaluée dans le cadre de plusieurs essais cliniques de phase II. La société mène également un programme de découverte et de développement de médicaments visant à identifier des agents actifs par voie orale pour le traitement des coronavirus, y compris le SRAS-CoV-2.

Secteur Produits pharmaceutiques