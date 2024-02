ARC Document Solutions, Inc. est une société d'impression numérique. La société fournit des services d'impression numérique et des services liés aux documents à des clients de divers secteurs. Les principaux services de la société comprennent l'impression numérique de documents commerciaux généraux et spécialisés tels que ceux que l'on trouve dans les secteurs du marketing et de la publicité, de l'ingénierie et de la construction et dans d'autres secteurs, ainsi que la production de graphiques d'affichage personnalisés de tous types et de toutes tailles. La société est également impliquée dans l'acquisition, le placement et la gestion d'équipements d'impression de bureau avec des logiciels de suivi et de gestion d'impression dans les bureaux et sur les chantiers de ses clients. Elle propose la numérisation de documents, leur indexation et l'ajout de fonctions de recherche numérique pour la gestion de documents numériques, l'archivage de documents et la gestion d'installations, ainsi que d'autres services d'imagerie numérique. Elle est également active dans la revente d'équipements et de fournitures d'impression numérique. La société gère plus de 10 500 services d'impression.