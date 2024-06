Arc Minerals Limited est une société d'exploration et de développement minier. La société se concentre sur la découverte et le développement de gisements de cuivre et de cuivre-cobalt à grande échelle dans la partie occidentale de la ceinture de cuivre zambienne. Dans la province du nord-ouest de la Zambie, les licences de la société sont situées dans la région de Domes de la ceinture de cuivre zambienne, à proximité de mines telles que les mines de cuivre Sentinel et Kansanshi de First Quantum Mineral et la mine Lumwana de Barrick. Les zones de licence sont situées à environ 900 kilomètres de Lusaka, à Mwinilunga, dans la province du Nord-Ouest, et sont bien situées dans le bras orienté de la structure géologique majeure connue sous le nom d'Arc Lufilien (Copperbelt), sur le flanc ouest du Dôme de Kabompo. La société détient une participation de 75 % dans Alvis-Crest (Proprietary) Limited, titulaire de deux licences de prospection (PL 135/2017 et PL 162/2017) dans la ceinture de cuivre du Kalahari (KCB) au Botswana, appelées projet/licences Virgo. Le projet Virgo couvre une superficie de plus de 210 kilomètres carrés.

Secteur Exploitations minières et métallurgie