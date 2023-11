Arc Minerals Limited est une société d'exploration et de développement minier basée dans les îles Vierges britanniques. La société se concentre sur la découverte et le développement de gisements de cuivre et de cuivre cobalt dans la partie occidentale de la Copperbelt zambienne. Les projets de la société comprennent les projets de cuivre de Zambie et le projet de cuivre du Botswana. La société, par le biais de ses filiales zambiennes, détient une participation majoritaire dans un certain nombre de zones sous licence situées sur le flanc opposé du dôme de Kabompo par rapport aux opérations Sentinel de First Quantum, à environ 900 kilomètres de Lusaka, à Mwinilunga, dans la province du Nord-Ouest. La société détient également une participation dans Alvis-Crest (Proprietary) Limited, titulaire de deux licences de prospection (PL 135/2017 et PL 162/2017) dans la ceinture de cuivre du Kalahari (KCB) du Botswana, le projet/les licences Virgo. Le projet Virgo est situé dans un district de cuivre dans le district de Kalahari et couvre une superficie de plus de 210 kilomètres carrés.

Secteur Exploitations minières et métallurgie