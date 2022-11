Les entreprises canadiennes de gaz naturel avertissent que le temps presse pour l'accord sur le schiste de Montney avec les Premières nations.

Les nouvelles licences d'exploitation de puits dans la région de Montney en Colombie-Britannique sont gelées depuis l'année dernière, lorsqu'une décision historique de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a donné raison à la Première nation de Blueberry River qui affirmait que les impacts cumulatifs de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles avaient endommagé son territoire traditionnel.

Le tribunal a convenu que la Colombie-Britannique avait violé les droits de la nation à utiliser la région pour la chasse, la pêche et les activités culturelles en autorisant un si grand développement des ressources naturelles.

Le tribunal a accordé à la Première nation 65 millions de dollars canadiens (48 millions de dollars) et le contrôle de 38 000 kilomètres carrés de Montney, la zone de production de gaz la plus importante du Canada, où opèrent environ 25 sociétés, dont Canadian Natural Resources Ltd et Tourmaline Oil.

Près de 18 mois plus tard, le gouvernement de la Colombie-Britannique, Blueberry River et d'autres Premières nations de la région discutent toujours de la façon dont la province devrait examiner et accorder les permis pour les projets de ressources naturelles.

La province a dit aux entreprises qu'un accord était proche, a déclaré Dale Schwed, directeur général du producteur de gaz Montney Crew Energy, ajoutant qu'il reste prudent.

"Nous avons entendu cela (de la part du gouvernement) à quelques reprises dans le passé", a déclaré Schwed. "Les gens sont à court de permis. Nous sommes maintenant à court de choses à faire, comme d'autres entreprises."

Un accord permettrait aux entreprises de développer les concessions qu'elles détiennent dans la région, à un moment où les prix du gaz canadien sont élevés et où la production est proche des records de près de 18 millions de pieds cubes par jour.

La décision du tribunal a ralenti le développement énergétique, avec seulement 73 permis de puits de gaz délivrés en Colombie-Britannique jusqu'en septembre, selon une note de RBC Capital Markets, contre 302 sur la même période l'année dernière. Les entreprises ayant déjà des permis en main ont été autorisées à poursuivre le forage.

Amanda Munro, une représentante de la Première nation de Blueberry River, a déclaré qu'il n'y avait rien de nouveau à partager sur les négociations. Auparavant, les dirigeants de Blueberry River avaient déclaré qu'ils étaient heureux d'entamer le voyage pour commencer à guérir la terre, tout en soutenant la stabilité dans leur région.

Un porte-parole du ministère de la Terre, de l'Eau et de la Gestion des ressources de la Colombie-Britannique a déclaré que les pourparlers se poursuivaient et que "nous espérons avoir plus à dire à ce sujet bientôt".

Depuis le mois d'août, la province a commencé à délivrer certains permis de forage pour des concessions avec des plateformes de puits existantes, et d'autres travaux qui ne nécessitent pas de perturber le terrain.

Jeremy McCrea, analyste chez Raymond James, a déclaré que c'était un signe positif. Les conversations avec les équipes de direction indiquent que les entreprises prévoient d'augmenter leurs dépenses à la fin de 2022, ce qui suggère que ces négociations seront résolues d'ici là, a-t-il ajouté.

UNE SAISON CHARGÉE EN PERSPECTIVE

L'hiver est la période la plus chargée pour le forage au Canada, lorsque le sol gelé permet de déplacer plus facilement les machines lourdes. Les entreprises de Montney qui ont manqué la saison 2021/22 en raison de la décision du tribunal sont impatientes de ne pas en manquer une autre.

"Cela devient un point assez critique pour le développement du gaz naturel en Colombie-Britannique", a déclaré Tristan Goodman, directeur général de l'Association des explorateurs et des producteurs du Canada, ajoutant que les foreurs n'étaient pas certains de décrocher des licences à temps.

La société Ovintiv, basée à Denver, a réaffecté son capital du Montney au Bakken de l'Alberta cette année en raison de l'incertitude réglementaire entourant les négociations de Blueberry River.

Laura Lau, gestionnaire de portefeuille chez Brompton Group, un actionnaire de Tourmaline, a déclaré que la décision du tribunal soulignait le risque politique au Canada.

"On a l'impression qu'au Canada, il y a toujours quelque chose. Nous devons montrer que nous avons la capacité d'éliminer certains de ces risques politiques, sinon les gens se contenteront d'investir dans des sociétés américaines à la place", a déclaré Lau.

(1 $ = 1,3636 dollar canadien)