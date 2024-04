ARC Resources Ltd. est une société d'énergie basée au Canada. Les activités de la société se concentrent sur l'exploration, le développement et la production de gaz naturel non conventionnel, de condensats, de liquides de gaz naturel (LGN) et de pétrole brut dans l'ouest du Canada. Les actifs de la société sont situés dans la région de Montney en Alberta et dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Les activités de la société en Alberta sont situées près de Grande Prairie et la région comprend Kawka et Ante Creek. Kawka est une zone de gaz naturel de première qualité, riche en condensats et à forte capacité de livraison, qui offre des possibilités de développement de premier ordre. Les activités de la société dans le nord-est de la Colombie-Britannique se caractérisent par des actifs à faibles émissions et sont stratégiquement reliées à des installations de sortie et d'hydroélectricité appartenant à des tiers. Les activités de la société dans le nord-est de la Colombie-Britannique sont situées près de Dawson Creek et la région comprend Greater Dawson, Sunrise, Attachie, Septimus et Sundown. La zone d'exploitation de Greater Dawson comprend les phases I, II, III et IV de Dawson et les zones 3 à 9 de Parkland.