Arcadia Biosciences, Inc. est un producteur et un distributeur de produits alimentaires et de boissons à base de plantes. L'entreprise s'emploie à améliorer les cultures, principalement le blé, dans le but de renforcer l'économie agricole en améliorant les performances des cultures sur le terrain, ainsi que leur valeur en tant qu'ingrédients alimentaires. La société utilise des techniques de sélection avancées non génétiquement modifiées (non OGM) pour développer des produits. Son portefeuille de produits comprend les pâtes GoodWheat, les préparations pour crêpes et gaufres GoodWheat, les macaronis au fromage GoodWheat, l'eau de coco Zola et les traits de blé GoodWheat. Ses pâtes GoodWheat se déclinent en cinq variétés : penne, spaghetti, fettuccine, coude et rotini. Ses préparations pour crêpes et gaufres GoodWheat sont vendues dans des sachets refermables et multi-services, et les préparations sont disponibles en trois variétés, dont le babeurre, les pépites de chocolat et les pommes à la cannelle. L'entreprise opère sous les marques Saavy Naturals, Soul Spring et ProVault. ProVault est une formule de performance sportive à base de CBD sans THC, fabriquée à partir d'ingrédients naturels.