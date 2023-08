Arcadia Biosciences, Inc. est un producteur et un distributeur de produits alimentaires et de boissons à base de plantes. L'entreprise s'emploie à améliorer les cultures, principalement le blé, dans le but de renforcer l'économie agricole en améliorant les performances des cultures sur le terrain, ainsi que leur valeur en tant qu'ingrédients alimentaires. La société utilise des techniques de sélection avancées non génétiquement modifiées (non OGM) pour développer des produits. Le portefeuille de produits de la société comprend les produits de consommation GoodWheat, l'eau de coco Zola, les soins corporels CBD ProVault Topical Pain Relief et GoodWheat Wheat Traits. Son portefeuille comprend deux marques de soins corporels qui contiennent toutes deux du CBD. La première marque est ProVault, un produit de soulagement des douleurs musculaires et articulaires formulé à partir d'un isolat de CBD sans THC, d'un mélange d'ingrédients naturels et d'agents rafraîchissants à action rapide. La seconde marque est SoulSpring, une ligne de produits pour le bain et le corps infusés au CBD qui contient des plantes et des minéraux nourrissants.