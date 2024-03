La société minière mondiale Arcadium Lithium Plc a déclaré vendredi que ses activités dans la région de Catamarca, dans le nord de l'Argentine, ne seraient pas affectées par une décision d'un tribunal provincial bloquant la délivrance de nouveaux permis.

Cette décision, prise à la suite d'une requête déposée par des communautés indigènes locales, suspend temporairement la délivrance de nouveaux permis et autorisations dans un bassin riche en lithium à Catamarca, où Arcadium exerce ses activités, jusqu'à ce que le gouvernement local réalise des études d'impact sur l'environnement.

"La décision du tribunal n'a pas d'incidence sur les activités minières existantes d'Arcadium Lithium ni sur les activités d'expansion de ses projets Fenix et Sal de Vida", a déclaré la société dans un communiqué.

"Tous les permis et les études d'impact sur l'environnement (EIE) de l'entreprise restent valables.

Arcadium produit déjà du lithium à partir de saumures dans le Salar del Hombre Muerto et l'entreprise a des projets d'expansion en cours.

Cette affaire met en évidence les tensions plus générales entre les entreprises et les communautés locales concernant l'utilisation de l'eau et l'impact environnemental de l'extraction du lithium, métal ultra-léger des batteries, qui est essentiel pour la révolution des véhicules électriques.

L'Argentine, située dans le "triangle du lithium" de l'Amérique du Sud, est l'un des principaux producteurs mondiaux de ce métal et dispose d'une solide réserve de projets régionaux en cours de développement. (Reportage d'Arunima Kumar à Bengaluru et de Lucila Sigal à Buenos Aires ; rédaction d'Alan Barona et de Kirsten Donovan)