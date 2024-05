ArcBest Corporation est une entreprise de logistique. Elle tire parti de la technologie et d'une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement. Ses segments comprennent Asset-Based, qui comprend ABF Freight System, Inc. et certaines autres filiales (ABF Freight), et Asset-Light, qui comprend MoLo Solutions, LLC (MoLo), Panther et certaines autres filiales. Le segment Asset-Based fournit des services de transport de lots brisés par l'intermédiaire des activités de transport routier d'ABF Freight. Le segment Asset-Based propose le transport de marchandises générales par le biais de services standard, de services à délai de livraison critique et de services LTL. Le segment Asset-Light comprend les services d'expédition au sol de Panther, ses opérations de transport de lots complets et dédiés, y compris les services de courtage de lots complets de MoLo, les services de déménagement d'articles ménagers sous la marque U-Pack et ses solutions de transport gérées. Ses services de transport de lots complets et ses services dédiés fournissent des services de courtage de transport à des tiers en recherchant diverses solutions de capacité.

Secteur Frêt au sol et logistique