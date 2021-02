ArcelorMittal : Pas de retournement en vue 17/02/2021 | 14:37 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 17/02/2021 | 14:37 achat En cours

Cours d'entrée : 20.005€ | Objectif : 28.1€ | Stop : 15.3€ | Potentiel : 40.46% La valeur ArcelorMittal présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 28.1 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.51 fois son chiffre d'affaires.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 12.45 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 20.3 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 20.79 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Données financières USD EUR CA 2020 54 489 M - 45 260 M Résultat net 2020 -1 762 M - -1 463 M Dette nette 2020 7 142 M - 5 932 M PER 2020 -15,4x Rendement 2020 0,85% Capitalisation 25 268 M 25 308 M 20 988 M VE / CA 2020 0,59x VE / CA 2021 0,53x Nbr Employés 191 248 Flottant 62,3% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 30,47 $ Dernier Cours de Cloture 23,89 $ Ecart / Objectif Haut 65,1% Ecart / Objectif Moyen 27,5% Ecart / Objectif Bas -9,93% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Aditya Mittal Chief Executive Officer Genuino M. Christino Chief Financial Officer & Executive Vice President Lakshmi Niwas Mittal Executive Chairman Brian Edward Aranha CTO, Executive VP, Head-Research & Development Henk Scheffer Secretary & Group Compliance Officer