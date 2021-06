ARCELORMITTAL : JP Morgan maintient sa recommandation à l'achat

Données financières USD EUR CA 2021 68 495 M - 57 573 M Résultat net 2021 8 627 M - 7 251 M Dette nette 2021 1 831 M - 1 539 M PER 2021 3,68x Rendement 2021 1,21% Capitalisation 32 617 M 32 558 M 27 416 M VE / CA 2021 0,50x VE / CA 2022 0,53x Nbr Employés 168 000 Flottant 62,3% Graphique ARCELORMITTAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ARCELORMITTAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Cloture 30,42 $ Objectif de cours Moyen 40,28 $ Ecart / Objectif Moyen 32,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Aditya Mittal Chief Executive Officer & Director Genuino M. Christino Chief Financial Officer & Executive Vice President Lakshmi Niwas Mittal Executive Chairman Pinakin Chaubal Chief Technology Officer Henk Scheffer Secretary & Group Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ARCELORMITTAL 35.06% 32 430 NUCOR CORPORATION 78.81% 28 934 POSCO 27.57% 23 614 TATA STEEL LIMITED 82.18% 18 897 NIPPON STEEL CORPORATION 42.77% 15 874 STEEL DYNAMICS, INC. 59.02% 12 724