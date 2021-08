ArcelorMittal : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse maintient sa note 'neutre' sur le titre ArcelorMittal, avec un objectif de cours relevé de 31 à 34 dollars, porté par les solides résultats trimestriels de la société et ses perspectives positives.



Par conséquent, le bureau d'analyses porte ses prévisions d'EBITDA 2021 et 2022 pour ArcelorMittal à respectivement 18,2 Mds$ et 11,4 Mds$.



'Nous continuons de croire que le marché ignorera le pic des bénéfices de 2021 pour se concentrer sur des bénéfices durables', indique Credit Suisse.



Selon le broker, les investissements d'ArcelorMittal devraient atteindre 3,2 Mds$ en 2021 et se maintenir à un niveau élevé au cours des prochaines années, en raison des investissements autour de l'acier durable et des projets au Liberia (expansion de la phase II).



