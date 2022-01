ArcelorMittal : Deutsche Bank abaisse son objectif

Deutsche Bank a maintenu lundi sa recommandation d'achat sur ArcelorMittal, mais abaissé son objectif de cours sur le titre, ramené de 55 à 52 euros.



Dans une note de recherche publiée en vue de la publication des résultats de quatrième trimestre, prévue le 10 février, l'intermédiaire dit s'attendre à un repli séquentiel de l'Ebitda du sidérurgiste.



Deutsche Bank dit ainsi pronostiquer un résultat de base de 4,9 milliards de dollars, contre 6,1 milliards de dollars au troisième trimestre, en raison de la hausse des coûts du charbon et des prix de l'énergie.



L'analyste réduit en conséquence de 3% à 4% ses prévisions d'Ebitda pour 2022 et 2023, ce qui le conduit in fine à revoir à la baisse sa cible sur la valeur.



En dépit de cette révision, Deutsche Bank déclare s'attendre à ce que la reprise de la demande, conjuguée aux changements réglementaires et à la remontée de l'inflation, bénéficie aux marges bénéficiaires du groupe pendant un certain temps.



S'attendant par ailleurs à une poursuite de la politique de redistribution généreuse proposée aux actionnaires, l'intermédiaire met également en avant la valorisation du titre, qui fait apparaître un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 2,2x pour 2021-2022.



