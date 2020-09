ArcelorMittal : Oddo relève son objectif de cours

29/09/2020 | 13:40

ArcelorMittal a annoncé hier la cession de sa division ArcelorMittal USA à Cleveland Cliffs.



' Nous avons revu à la baisse nos anticipations d'EBITDA 2021e à 5.1 Md$ (contre 5.7 Md$) pour prendre en compte la déconsolidation de AM USA (550 M$ en moyenne en 2018-2019). Nous anticipons toujours un EBITDA 2020e de 3.2 Md$ (contre 5.2 Md$ en 2019) ' indique Oddo.



' AM communiquera sa méthode pour retourner du cash aux actionnaires lors des résultats annuels (probablement basé sur le FCF qui est plus stable que le BPA) '.



Oddo confirme son opinion à l'achat avec un objectif de cours relevé à 16 E (contre 14 E).



