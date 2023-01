ArcelorMittal : UBS dégrade à 'vendre'

UBS a annoncé mercredi avoir dégradé sa recommandation sur ArcelorMittal, abaissée de 'neutre' à 'vendre' après le récent rebond opéré par le titre.



Dans une note consacrée aux sidérurgistes européens, le broker conseille aux investisseurs de ne pas poursuivre à tout prix le 'rally' qui porte le secteur depuis la fin 2022, sur fond de réouverture de la Chine et de modération des tensions inflationnistes.



'En l'absence de dynamique favorable au niveau des prix, nous ne voyons que peu d'éléments susceptibles de justifier de se porter sur le secteur, qui consacre de lourds investissements à la décarbonation de ses activités et qui dispose d'un faible potentiel d'appréciation des marges sur le long terme', poursuit UBS.



D'après le courtier, le cours de Bourse d'ArcelorMital intègre la poursuite d'une trajectoire favorable, une hypothèse qu'il juge 'peu probable' à ce stade.



Son objectif de cours est toutefois remonté de 23 à 26 euros.



