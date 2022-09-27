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ArcelorMittal Luxembourg et le ministère de l'Economie signe un protocole pour soutenir les investissements dans les technologies de décarbonation

27/09/2022 | 17:40
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27 septembre (Reuters) - ArcelorMittal SA:

* LE MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD AVEC ARCELORMITTAL POUR SOUTENIR DES INVESTISSEMENTS DANS LES TECHNOLOGIES DE DÉCARBONATION

* LE PREMIER PAQUET DE PROJETS, D'UNE VALEUR ESTIMÉE À 100 MILLIONS D'EUROS, CONSISTERA EN UNE TRANSFORMATION DE L'ACIÉRIE DE BELVAL AVEC UN NOUVEAU FOUR À ARC ÉLECTRIQUE (EAF)

* RÉALISATION DU PREMIER PAQUET DE PROJETS EN 2023-24

* DANS UN SECOND TEMPS, ARCELORMITTAL FERA UN INVESTISSEMENT POUVANT ATTEINDRE UN TOTAL DE EUR 30 MILLION Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 11 465 M - 11 885 M
Dette nette 2022 2 232 M - 2 314 M
PER 2022 1,56x
Rendement 2022 2,33%
Capitalisation 17 110 M 17 110 M 17 737 M
VE / CA 2022 0,25x
VE / CA 2023 0,26x
Nbr Employés 158 000
Flottant 50,7%
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ArcelorMittal : Graphique analyse technique ArcelorMittal | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 37,01 $
Ecart / Objectif Moyen 83,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Aditya Mittal President, Chief Financial Officer & Director
Genuino M. Christino Chief Financial Officer & Executive Vice President
Lakshmi Niwas Mittal Executive Chairman
Pinakin Chaubal Chief Technology Officer
Henk Scheffer Secretary & Group Compliance Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ARCELORMITTAL-25.56%17 110
NUCOR-9.43%27 088
TATA STEEL LIMITED-10.17%14 974
NIPPON STEEL CORPORATION16.42%13 952
STEEL DYNAMICS, INC.13.08%12 724
SEVERSTAL-48.83%11 836