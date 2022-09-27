ArcelorMittal Luxembourg et le ministère de l'Economie signe un protocole pour soutenir les investissements dans les technologies de décarbonation

27 septembre (Reuters) - ArcelorMittal SA:
* LE MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD
AVEC
ARCELORMITTAL POUR SOUTENIR DES INVESTISSEMENTS DANS LES
TECHNOLOGIES DE DÉCARBONATION
* LE PREMIER PAQUET DE PROJETS, D'UNE VALEUR ESTIMÉE À 100
MILLIONS D'EUROS, CONSISTERA EN UNE TRANSFORMATION DE L'ACIÉRIE
DE BELVAL AVEC UN NOUVEAU FOUR À ARC ÉLECTRIQUE (EAF)
* RÉALISATION DU PREMIER PAQUET DE PROJETS EN 2023-24
* DANS UN SECOND TEMPS, ARCELORMITTAL FERA UN INVESTISSEMENT
POUVANT ATTEINDRE UN TOTAL DE EUR 30 MILLION
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(Gdansk Newsroom)