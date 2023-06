ArcelorMittal : avancée d'un projet de recyclage de carbone

ArcelorMittal annonce que son projet avec le groupe japonais Sekisui Chemical, portant sur le développement d'une technologie de captage et de réutilisation du CO2 émis lors de la fabrication de l'acier, a atteint un objectif plus tôt que prévu.



Grâce à des tests utilisant du gaz de haut fourneau réel à l'usine d'ArcelorMittal dans les Asturies, en Espagne, et une technologie de Sekisui, les taux de conversion visés ont été dépassés pour le CO2 et pour l'hydrogène, atteignant respectivement 90% et 75%.



Dans une prochaine étape, les deux sociétés optimiseront davantage les conditions avec un catalyseur haute performance et effectueront un test à long terme avec un rendement de réaction plus élevé d'ici décembre 2023.



