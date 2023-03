ArcelorMittal : boucle l'acquisition de CSP au Brésil

Après avoir reçu les autorisations réglementaires, ArcelorMittal annonce avoir finalisé l'acquisition de Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) au Brésil pour une valeur d'entreprise d'environ 2,2 milliards de dollars. Le groupe sidérurgique explique que cette opération va lui permettre de générer des synergies opérationnelles et financières, tout en ayant le choix d'ajouter des capacités de production d'acier primaire y compris de fer à réduction directe.



Mise en service en 2016, CSP est une usine située dans l'État de Ceará, dans le nord-est du Brésil. Elle exploite un haut fourneau d'une capacité de trois millions de tonnes et dispose d'un accès par convoyeurs au port de Pecém, un port en eau profonde de grande envergure situé à 10 kilomètres de l'usine.



CSP offre la possibilité de créer un nouveau pôle sidérurgique à faible teneur en carbone.