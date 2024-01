ArcelorMittal : contrat pour la décarbonation à Dunkerque

Le groupe annonce la signature du contrat d'aide pour soutenir la décarbonation du site d'ArcelorMittal à Dunkerque.



Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique s'est rendent aujourd'hui sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque pour confirmer le soutien de l'Etat au projet de décarbonation de ce site majeur de la sidérurgie française.



Les 50 sites industriels les plus émetteurs représentent à eux seuls 55% des émissions de l'industrie et 12% des émissions totales nationales.



Au total, les engagements pris par les 50 sites correspondent à une diminution de 45% de leurs émissions entre 2015 et 2030.



Le site d'ArcelorMittal à Dunkerque émet de l'ordre de 12 MtCO2/an soit 15% des émissions industrielles nationales. Grâce au soutien de l'Etat, les investissements de la décarbonation la production d'acier sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque atteindront 1,8 milliard d'euros.



A terme, c'est 4 millions de tonnes d'acier vert qui seront produites annuellement par le site de Dunkerque (sur une production totale de 6,8Mt/an) et un abattement annuel des émissions de CO2 de 4,4Mt en moyenne sur les quinze premières années du projet, soit 5,7% de l'ensemble des émissions industrielles nationales.



