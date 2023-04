ArcelorMittal : de l'acier à faibles émissions pour BP2

ArcelorMittal indique s'être associé à BP2, fabricant de solutions complètes pour la construction résidentielle, pour fournir de l'acier à faibles émissions de carbone à son dernier produit, le toit photovoltaïque intégré Solroof.



Les panneaux photovoltaïques Fit Volt intégrés au système Solroof de BP2 seront ainsi fabriqués uniquement à partir d'acier XCarb, produit à partir d'un minimum de 75% de ferraille d'acier et d'électricité 100% renouvelable.



Le géant de la sidérurgie rappelle que son acier plat recyclé et renouvelable XCarb est fabriqué à son usine de Sestao, en Espagne, et envoyé vers d'autres sites européens pour un revêtement organique.



