ArcelorMittal : démarrage de la production de Steelanol

ArcelorMittal et LanzaTech Global annoncent le démarrage réussi de la production des premiers échantillons d'éthanol par l'installation phare de capture et d'utilisation du carbone (CCU) d'ArcelorMittal à Gand, en Belgique.



L'usine Steelanol, d'une valeur de 200 millions d'euros, est une première en son genre pour l'industrie sidérurgique européenne, déployant une technologie développée par LanzaTech et qui associe recyclage du carbone et production chimique.



Cette semaine a donc vu la première étape vers la pleine capacité opérationnelle -prévue avant la fin de l'année- de cette usine qui capturera les gaz riches en carbone provenant de la fabrication de l'acier et les convertira biologiquement en éthanol avancé.



