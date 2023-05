ArcelorMittal : dépasse les attentes au premier trimestre

ArcelorMittal a publié jeudi des résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre et déclaré s'attendre à une nouvelle amélioration de sa rentabilité au deuxième trimestre.



Sur les trois premiers mois de l'année, l'Ebitda du sidérurgiste est ressorti en baisse, à 1,8 milliard de dollars contre 5,1 milliards un an plus tôt, mais dépasse le consensus fourni par l'entreprise qui tablait sur 1,6 milliard.



Son bénéfice net s'est établi à 1,1 milliard de dollars, à comparer avec 4,1 milliards de dollars au premier trimestre, un chiffre là encore supérieur aux attentes des analystes qui prévoyaient un profit de l'ordre de 700 millions.



Indicateur très suivi par le marché, la dette nette du groupe s'est envolée pour atteindre 5,2 milliard de dollars à la fin mars, contre 2,2 milliards un an plus tôt, du fait des récentes acquisitions et des rachats d'actions.



Dans son communiqué, le géant de l'acier souligne que la fin du déstockage observée chez ses clients le conduit à anticiper des conditions de prix plus favorables pour les mois qui viennent.



Le groupe basé au Luxembourg maintient son objectif de livraisons d'acier en hausse d'environ 5% cette année par rapport à 2022, mais sa prévision d'un flux de trésorerie disponible (FCF) positif sur l'exercice, annoncée au mois de février, n'est pas réitérée dans le communiqué.



A la Bourse de Paris, l'action ArcelorMittal décrochait de 3,9% vers 9h30 suite à cette publication, signant la plus forte baisse du CAC 40.



