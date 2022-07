ArcelorMittal : deuxième trimestre solide, le titre grimpe

ArcelorMittal a fait état jeudi de 'solides' résultats en annonçant un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) supérieur à la barre des cinq milliards de dollars pour le cinquième trimestre consécutif.



Le sidérurgiste indique que son Ebitda - l'indicateur financier le plus suivi par les investisseurs - s'est élevé à 5,16 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 5,05 milliards un an plus tôt.



Ce résultat est supérieur à la moyenne des prévisions du consensus fourni par ArcelorMittal à partir des estimations de 13 analystes, qui s'était établi à 5,09 milliards.



Le numéro un mondial de l'acier a profité de la publication pour annoncer l'acquisition du brésilien Companhia Siderurgica do Pecem (CSP) sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,2 milliards de dollars.



Cette société, qui produit des dalles d'acier de haute qualité, dispose notamment d'un site flambant neuf situé dans le nord-est du Brésil.



Dans son communiqué, ArcelorMittal a également officialisé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de l'ordre de 1,4 milliard de dollars, à boucler d'ici à la fin du mois de mai 2023.



A la Bourse de Paris, l'action ArcelorMittal grimpait de plus de 4% jeudi dans les premiers échanges suite à toutes ces annonces.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.