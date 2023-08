ArcelorMittal SA, le deuxième sidérurgiste mondial, envisage une offre potentielle pour U.S. Steel Corp.

ArcelorMittal discute d'une offre possible avec ses banquiers d'affaires, et il n'est pas certain qu'il ira de l'avant, ont déclaré les sources. Si ArcelorMittal lance une offre, cela pourrait marquer l'escalade d'une guerre des offres déjà en cours pour U.S. Steel, après les offres de Cleveland-Cliffs Inc et d'Esmark Inc pour plus de 7 milliards de dollars.

Les sources ont requis l'anonymat car les délibérations sont confidentielles. Les représentants d'ArcelorMittal et de U.S. Steel n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. (Reportage de Greg Roumeliotis à New York et d'Emma Victoria-Farr à Londres)