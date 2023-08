(Reuters) - ArcelorMittal, deuxième sidérurgiste mondial, examine la possibilité d'une offre sur l'américain US Steel, déjà convoité par d'autres sociétés, a-t-on appris mercredi de sources au fait du dossier.

Cette hypothèse fait l'objet de discussions entre ArcelorMittal et ses banquiers d'investissement et rien n'indique encore qu'elle se concrétisera, ont ajouté ces sources.

US Steel a annoncé dimanche étudier ses options stratégiques après avoir rejeté une offre de rachat du sidérurgiste rival Cleveland-Cliffs le valorisant à environ 7,3 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros), qu'il a qualifiée de "déraisonnable".

Le groupe industriel non coté Esmark a ensuite proposé lundi de racheter US Steel pour 7,8 milliards de dollars.

Les sources contactées par Reuters ont souhaité rester anonymes et aucun représentant d'ArcelorMittal et d'US Steel n'a donné suite à des demandes de commentaire dans l'immédiat.

A la Bourse de New York mercredi après-midi, l'action US Steel grimpait de 5,2% à 31,81 dollars. Les offres de Cleveland-Cliffs et Esmark valorisaient US Steel à 35 dollars par action lorsqu'elles ont été soumises. L'offre d'Esmark est entièrement en espèces, celle de Cleveland-Cliffs est pour moitié en espèces, pour moitié en actions.

US Steel est devenue une cible après plusieurs trimestres de baisse de ses revenus et bénéfices en raison d'une hausse du coût des matières premières et de l'énergie.

ArcelorMittal doit également faire face à un ralentissement de la demande mondiale. Le groupe a annoncé le mois dernier un bénéfice de 2,6 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, moitié moins qu'au deuxième trimestre 2022.

(Version française Jean-Stéphane Brosse)

par Greg Roumeliotis et Emma-Victoria Farr