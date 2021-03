© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIR LIQUIDE 0.00% 135.5 0.93% ARCELORMITTAL -2.00% 22.345 20.76%

Air Liquide et ArcelorMittal ont annoncé la signature d’un protocole d’accord ayant pour objectif l’implémentation de solutions pour la production d'acier bas carbone à Dunkerque. Les deux entreprises s’associent pour transformer le procédé de production de l'acier par le développement de solutions innovantes impliquant l’usage d’hydrogène bas carbone et des technologies de captage de CO2. Ce partenariat est une première étape vers la création d'un nouvel écosystème autour de l’hydrogène bas carbone et du captage de CO2 dans ce bassin industriel majeur.Le projet contribuera à réduire les émissions annuelles de CO2 des unités de production du site de production d'acier d'ArcelorMittal à Dunkerque de 2,85 millions de tonnes d'ici 2030. Air Liquide et ArcelorMittal ont déposé une demande de financement de grands projets dans le cadre du programme IPCEI (Projet Important d'Intérêt Européen Commun) pour l'hydrogène. Ce financement par les programmes européens et/ou français de soutien à la décarbonation est clé pour la mise en œuvre du projet.ArcelorMittal est prêt à installer sur son site de Dunkerque une nouvelle unité innovante de production d'acier bas carbone, combinant deux technologies de production d'acier dans des dimensions inédites à ce jour : la réduction directe du fer (DRI) et le four à arc immergé.