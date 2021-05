ArcelorMittal : meilleure premier trimestre en une décennie

ArcelorMittal annoncé jeudi avoir signé son meilleur premier trimestre en une décennie, à la faveur de la reprise de la demande qui soutient le secteur industriel.



Sur le trimestre écoulé, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) du premier sidérurgiste mondial a plus que triplé, passant à 3,2 milliards de dollars contre 967 millions de dollars un an plus tôt.



Cette performance dépasse la prévision moyenne d'un Ebitda de l'ordre de trois milliards de dollars qui figurait dans un consensus fourni par la société.



Le chiffre d'affaires a également progressé pour atteindre près de 16,1 milliards de dollars, contre 14,2 milliards au quatrième trimestre et 14,8 milliards au premier trimestre 2020.



'D'un point de vue opérationnel, nous avons connu un début d'année très positif', s'est félicité son directeur général, Aditya Mittal.



'Nous continuons de bénéficier des tendances de marché favorables du quatrième trimestre et avons progressivement ajusté notre production au redressement de la demande, qui est porté par la faiblesse des niveaux de stocks dans la chaîne de valeur', a-t-il expliqué.



L'action Arcelor perdait néanmoins 1,2% jeudi matin, signant l'une des plus fortes baisses du CAC 40. Il est vrai que le titre avait progressé de plus de 37% depuis le début de l'année.



