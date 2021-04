ArcelorMittal : partenariat public-privé avec Invitalia

ArcelorMittal annonce avoir conclu aujourd'hui un accord d'investissement avec Invitalia, une entreprise publique italienne, dans le cadre d'un partenariat public-privé entre les parties.



Invitalia a injecté 400 millions d'euros de nouveaux capitaux dans AM InvestCo Italy, filiale d'ArcelorMittal, se procurant ainsi une participation de 38% et des droits de vote égaux, avec un contrôle conjoint de la société.



Dans ce contexte, AM InvestCo Italy va être renommée Acciaierie d'Italia Holding et sa principale filiale opérationnelle, ArcelorMittal Italia, sera rebaptisée Acciaierie d'Italia.



L'accord d'investissement prévoit également une deuxième injection de fonds propres par Invitalia, d'un montant maximal de 680 millions d'euros, pour financer l'achèvement du rachat de l'activité d'Ilva par Acciaierie d'Italia, prévu en mai 2022.



La participation d'Invitalia dans Acciaierie d'Italia passerait alors à 60%, ArcelorMittal devant investir jusqu'à 70 millions d'euros pour conserver une participation de 40% et un contrôle conjoint sur la société.



