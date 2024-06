ARCELORMITTAL : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur ArcelorMittal, mais avec un objectif de cours abaissé de 37 à 34 euros, dans le sillage d'une réduction de ses estimations pour le géant de la sidérurgie.



'A l'image du secteur, le titre est sur un trend baissier et compte tenu de son positionnement milieu de gamme et de son exposition diversifiée, il reste très sensible à la conjoncture internationale', met en avant l'analyste.



'Le momentum pourrait désormais s'améliorer avec le cycle de baisse de taux engagé en Europe et bientôt aux Etats-Unis et le ramp-up des projets de croissance à partir du second semestre', estime-t-il néanmoins.



Oddo BHF ajoute que les rachats d'actions devraient continuer de soutenir les cours, et que la valorisation au plus bas depuis octobre 2022, 'reste évidemment un atout même si l'écart s'est un peu réduit avec les autres pairs récemment'.



