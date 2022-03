ArcelorMittal : projet d'énergie renouvelable avec Greenko

ArcelorMittal annonce aujourd'hui avoir établi un partenariat stratégique avec Greenko Group, la principale société indienne de transition énergétique, pour développer un projet d'énergie renouvelable '24 heures sur 24' d'une capacité nominale de 975 MW.



Le projet d'environ 0,6 milliard de dollars combinera l'énergie solaire et éolienne et sera soutenu par le projet de stockage par pompage hydraulique de Greenko, qui aide à surmonter la production d'énergie éolienne et solaire.



Le projet sera détenu et financé par ArcelorMittal. Greenko assurera la conception, la construction et l'exploitation des installations d'énergie renouvelable dans l'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde. La mise en service du projet est prévue pour la mi-2024.



Plus de 20 % des besoins en électricité de l'usine AM/NS India de Hazira proviendront de sources renouvelables, ce qui réduira les émissions de carbone d'environ 1,5 million de tonnes par an.



