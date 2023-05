ArcelorMittal, retrouve du peps au premier trimestre mais recule en Bourse

ArcelorMittal fléchit de près de 4% à 24,65 euros à la Bourse d'Amsterdam après l'annonce de ses résultats au titre du premier trimestre 2023. Le groupe sidérurgique affiche un résultat net à 1,1 milliard de dollars sur cette période. Il est supérieur au bénéfice net de 261 millions de dollars au quatrième trimestre 2022 et inférieur à celui du premier trimestre 2022 : 4,12 milliards de dollars. Sur les trois premiers mois de l'année 2023, l'Ebitda du producteur d'acier est en baisse sur un an à 1,8 milliard de dollars contre 5,1 milliards de dollars au premier trimestre 2022.



Mais l'Ebitda ressort supérieur au quatrième trimestre 2022 : 1,258 milliards d'euros.



Le résultat d'exploitation du premier trimestre 2023 s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, contre une perte d'exploitation de 0,3 milliard de dollars au quatrième trimestre 2022.



L'amélioration du résultat d'exploitation par rapport au quatrième trimestre 2022 reflète l'amélioration des volumes d'expédition d'acier et la baisse des coûts (y compris l'énergie), ainsi que l'amélioration de la performance minière.



" Les conditions du marché se sont améliorées comme prévu au cours du premier trimestre, la fin du déstockage des clients ayant favorisé la croissance apparente de la consommation d'acier et le redressement des marges sur l'acier. Ces éléments, ainsi que l'amélioration du climat économique général, ont entraîné une bonne croissance des bénéfices du premier trimestre ainsi qu'une augmentation de l'EBITDA par tonne d'acier (126 dollars par tonne au premier trimestre 2023 contre 100 au quatrième trimestre 2022) ", souligne ArcelorMittal.



Son chiffre d'affaires sur ce trimestre s'est élevé à 18,5 milliards de dollars en baisse de 15% sur un an, contre 16,9 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022 et 21,8 milliards de dollars au premier trimestre 2022.



Le bénéfice de base par action ordinaire d'ArcelorMittal pour le premier trimestre 2023 a augmenté à 1,28 dollar, contre 0,30 cents au quatrième trimestre 2022 et 4,28 dollars au premier trimestre 2022.



Le groupe a annoncé une dette nette de 5,2 milliards de dollars, contre 2,2 milliards de dollars à fin décembre 2022, principalement en raison du flux de fusions et acquisitions (principalement l'acquisition de 2,2 milliards de dollars d'ArcelorMittal Pecém), les rachats d'actions (0,5 milliard de dollars) et le fonds de roulement (0,8 milliard de dollars).



La dette brute est de 11,5 milliards de dollars et la trésorerie et équivalents de trésorerie de 6,3 milliards de dollars au 31 mars 2023 (contre respectivement 11,7 milliards de dollars et 9,4 milliards de dollars au 31 décembre 2022).



La société versera aux actionnaires un dividende de base de 0,44 cents/action. Ainsi, deux versements égaux de 0,22 cents/action seront effectués en juin 2023 et en décembre 2023.



En outre, ArcelorMittal maintient ses prévisions précédentes concernant les expéditions d'acier en 2023 : environ 5% par rapport à 2022.