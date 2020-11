ArcelorMittal : soutenu par des propos d'analyste

ArcelorMittal s'adjuge plus de 3% avec le soutien d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'achat' et relève son objectif de cours de 16 à 20 euros, dans le sillage d'une révision en hausse de sa séquence d'EBITDA 2020-22 pour le géant de la sidérurgie.



Il anticipe ainsi un EBITDA de 3,9 milliards de dollars en 2020, de 6,7 milliards en 2021 et de 7,6 milliards en 2022, et estime que 'l'objectif de sept milliards de dollars de dette nette, censé déclencher un retour de cash aux actionnaires aura été atteint plus tôt que prévu'.



