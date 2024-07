ArcelorMittal : travaille autour de la conversion du CO2

Le 08 juillet 2024 à 12:47 Partager

ArcelorMittal et Mitsubishi Heavy Industries (MHI) collaborent avec D-CRBN, une entreprise de technologie climatique, pour mener des tests industriels à l'usine d'ArcelorMittal à Gand, en Belgique.



Les partenaires expérimentent une nouvelle technologie plasma développée par D-CRBN pour convertir le dioxyde de carbone (CO2) capté en monoxyde de carbone (CO).



Cette initiative vise à réduire les émissions de CO2 et marque la première utilisation industrielle de la technologie de D-CRBN, faisant de l'usine d'ArcelorMittal Gent la première aciérie à adopter ce processus.



Cette technologie plasma convertit le CO2 capté en CO, utilisé dans la production d'acier et de produits chimiques. L'essai vise à réduire les émissions de CO2 et représente la première utilisation industrielle de cette technologie, faisant de Gand la première aciérie au monde à l'adopter.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.