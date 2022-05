Les actions d'ArcelorMittal en Afrique du Sud en baisse de 6% au deuxième jour de grève

Le National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA) a entamé mercredi une grève chez la plus grande entreprise sidérurgique d'Afrique, après l'échec des négociations salariales la semaine dernière.

Le tribunal du travail d'Afrique du Sud a ordonné mercredi que les travailleurs des aciéries, des hauts fourneaux et des batteries de coke de l'entreprise soient exclus du boycott de l'emploi en cours, après qu'ArcelorMittal ait fait valoir qu'il s'agissait de services essentiels interdits de grève par la loi, a déclaré NUMSA.

"Le juge Mahosi du tribunal du travail a interdit la grève temporairement, mais uniquement pour les travailleurs des hauts-fourneaux, des batteries de coke et de l'aciérie, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu", a déclaré NUMSA dans un communiqué.

Le syndicat réclame une augmentation de salaire de 10 %, une allocation de logement et le paiement de 80 % des frais d'assurance médicale, contre l'offre finale de l'entreprise d'une augmentation de salaire de 7 %.

ArcelorMittal n'était pas disponible pour faire des commentaires.

Une porte-parole de NUMSA a déclaré qu'elle ne pouvait pas établir immédiatement combien de membres du syndicat travaillaient dans les départements concernés par l'ordonnance du tribunal, mais a indiqué que NUMSA était le plus grand syndicat chez ArcelorMittal, avec environ la moitié des employés permanents de la société qui y sont affiliés.

L'entreprise, détenue majoritairement par la société luxembourgeoise ArcelorMittal SA, comptait 7 133 travailleurs permanents à la fin de 2021, selon son dernier rapport annuel.

Jeudi, des dizaines de travailleurs en grève ont dressé un piquet de grève devant l'usine ArcelorMittal de Vereeniging, à une centaine de kilomètres au sud de Johannesburg, scandant des chants de protestation, brûlant des pneus et bloquant les routes avec des blocs de ciment et des débris, tandis que la police surveillait de près.

"Nous voulons une augmentation de salaire de 10%, c'est pourquoi nous nous tenons dehors", a déclaré à Reuters Marake Mokoena, un conducteur de grue.

"C'est parce que (le prix de) tout augmente, l'essence, la nourriture et tout, mais l'entreprise ne veut pas nous donner ce pourcentage, alors nous allons nous battre jusqu'à ce que nous obtenions cette augmentation de 10%."