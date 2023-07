ArcelorMittal South Africa Ltd ("AMSA") est le 1er producteur sud-africain d'aciers. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - aciers plats (62,1%) : tôles laminées à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ; - aciers longs (31,7%) : barres, billettes, tubes, profilés, etc. ; - coke et produits chimiques (6,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (87,9%), Afrique (9%), Asie (0,8%) et autres (1,3%).

Secteur Acier