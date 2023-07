Arch Capital Group Ltd. est un groupe d'assurance organisé autour de 4 pôles d'activités : - assurance (45,4% des primes émises brutes) : assurances constructions et projets nationaux, responsabilité civile excédentaire, dommages, multirisques, crédits, responsabilité civile professionnelle, travailleurs, responsabilité de l'employeur, incendie, habitation, énergie, marine, aviation, voyages, accidents, santé, etc. ; - réassurance (39,4%) : notamment réassurances dommage, marine, aviation et catastrophes immobilières. Le groupe propose également des services de réassurance vie ; - assurance hypothécaire (11,7%) ; - autres (3,5%).