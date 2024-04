Arch Resources, Inc. est un producteur de charbon et de charbon métallurgique. La société vend la quasi-totalité de son charbon à des aciéries, des centrales électriques et des installations industrielles. Elle fabrique des produits métallurgiques pour l'industrie sidérurgique mondiale et est le fournisseur de charbon métallurgique High-Vol A à l'échelle mondiale. La société a deux lignes d'activité distinctes, métallurgique et thermique, et peut inclure un certain nombre de complexes miniers. Elle exploite environ sept mines en activité situées dans trois des principales régions productrices de charbon des États-Unis. Les mines Leer et Leer South longwall sont le point d'ancrage de son activité métallurgique à grande échelle et de premier quartile. Les exploitations de Leer et de Leer South sont complétées par les mines en continu de Beckley et de Mountain Laurel qui, ensemble, fournissent une gamme complète de produits métallurgiques à vendre sur le marché mondial de la métallurgie. La société exploite également des mines thermiques dans le bassin de la Powder River et au Colorado, qui produisent du charbon thermique.

