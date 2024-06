Archean Chemical Industries Limited est une entreprise de fabrication de produits chimiques spécialisés basée en Inde. La société est engagée dans des activités liées à la production et à la fourniture de produits chimiques marins. Elle produit et exporte du brome et du sel industriel. Le portefeuille de produits de la société comprend également le sulfate de potassium (SOP). La société dessert un large éventail d'industries, notamment l'agriculture, les produits pharmaceutiques, le traitement de l'eau, l'aluminium, le verre et les textiles.

Secteur Chimie de spécialité