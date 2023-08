Archer Aviation Inc, anciennement Atlas Crest Investment Corp, est une société aérospatiale. La société se spécialise dans l'ingénierie, la conception et le développement d'avions à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) entièrement électriques. Le produit de la société comprend le Maker, qui est un avion électrique grandeur nature, capable de parcourir 60 miles à 150 miles par heure (mph). La société utilise un système à base de lithium-ion qui fournit la batterie Meru pour alimenter le Maker. Elle utilise la dynamique des fluides computationnelle pour concevoir et stimuler l'avion électrique. L'avion de la société propose de nombreux capteurs et ordinateurs, dont un système de données aériennes, un altimètre radar et laser, des ordinateurs de vol quadruplés et redondants, des capteurs de poids sur roue (WOW) et des caméras orientées vers le bas qui permettent à ses véhicules de décoller et d'atterrir.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense