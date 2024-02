Archer Aviation Inc. est une société aérospatiale. La société se concentre sur la conception et le développement d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) destinés aux réseaux de mobilité aérienne urbaine (UAM). Ses avions eVTOL sont conçus pour être sûrs, durables et silencieux. L'avion de production de la société, Midnight, est conçu autour de sa configuration propriétaire 12-tilt-6. Midnight est conçu pour transporter quatre passagers plus un pilote sur une distance de 100 miles à une vitesse maximale de 150 miles par heure, mais il est optimisé pour des trajets consécutifs de courte distance d'environ 20 miles, avec un temps de charge d'environ 10 minutes entre les trajets. La société a l'intention d'exploiter deux lignes d'activité : Archer UAM et Archer Direct. Elle exploite son propre écosystème UAM dans les villes des États-Unis. L'écosystème UAM de la société fonctionne à l'aide de son avion eVTOL qui est en cours de développement. Elle vend également ses avions eVTOL à des tiers.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense