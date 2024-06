Camille Batiste, premier vice-président de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de l'approvisionnement d'Archer-Daniels-Midland et membre de son conseil exécutif, quittera l'entreprise le mois prochain, selon un courriel interne vu par Reuters mardi et confirmé par ADM.

Le courriel ne donne pas la raison du départ de M. Batiste après sept années passées au sein de l'entreprise agroalimentaire mondiale.

Un porte-parole d'ADM a déclaré que Mme Batiste "nous a informés de sa décision de quitter ADM pour poursuivre sa nouvelle carrière".

Ce départ intervient après qu'ADM a été contraint de corriger six années d'états financiers en raison de transactions mal enregistrées entre les secteurs d'activité et alors que la société est confrontée à des enquêtes gouvernementales sur ses pratiques comptables.