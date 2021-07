ADM "enthousiaste" pour la suite après un semestre largement bénéficiaire

Paris (awp/afp) - Le géant américain des matières premières agricoles Archer Daniels Midland (ADM) s'attend à un résultat 2021 "très solide" après un bond de près de 63% de son bénéfice net au premier semestre, a-t-il annoncé mardi.

"C'est un nouvel excellent trimestre" qui vient de s'écouler pour ADM, s'est félicité son président-directeur général Juan Luciano, cité dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du groupe basé à Chicago atteint 22,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 40,8% sur un an.

Sur la même période, le bénéfice net gonfle de 51,8%, à 712 millions de dollars. Pour l'ensemble du semestre, le bénéfice net grimpe à 1,4 milliard de dollars (+62,9%).

"Compte tenu de notre bon démarrage et d'un deuxième semestre qui devrait poursuivre sur cette lancée, nous sommes convaincus que nous livrerons des résultats annuels très solides, et que nous serons en mesure de générer une croissance robuste et soutenue dans les années qui viennent", souligne M. Luciano.

La division Services agricoles et oléagineux sort une nouvelle fois du lot, portée par l'envolée des prix des matières premières agricoles et la forte demande chinoise en maïs.

"Nous sommes enthousiastes vis-à-vis de notre trajectoire de croissance vu que nous continuons à prendre des participations dans des catégories à fort potentiel, des protéines alternatives aux biosolutions végétales, en passant par l'agrogazole issu de ressources renouvelables", affirme le PDG.

ADM a annoncé lundi qu'il allait faire l'acquisition du "plus grand producteur de protéines végétales en Europe du Sud": Sojaprotein, une société basée en Serbie spécialisée dans les ingrédients à base de soja non OGM.

L'entreprise Sojaprotein, qui a réalisé plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2020, vend dans 65 pays ses produits qui entrent dans la composition de produits alternatifs à la viande, de barres protéinées ou encore de nourriture pour animaux.

afp/rp