Archer-Daniels-Midland Co va retarder le versement des primes de performance à certains cadres jusqu'à ce que ses états financiers soient terminés et audités, selon une note de service du personnel consultée par Reuters.

Ce report, détaillé dans un mémo envoyé au personnel jeudi, intervient quelques jours après qu'ADM a mis à l'écart son directeur financier et a fait appel à des avocats externes pour lancer une enquête sur les pratiques comptables la semaine dernière.

L'enquête se concentre sur le segment de la nutrition, une unité relativement petite de l'activité du géant du commerce des céréales qui a joué un rôle important dans la rémunération des dirigeants.

La rémunération des membres du conseil exécutif d'ADM, y compris ceux qui ont pris leur retraite l'année dernière, dans le cadre du plan d'incitation à la performance d'ADM, serait reportée, selon la note.

ADM n'a pas souhaité faire de commentaire.

Les paiements aux autres employés seront effectués en mars selon le calendrier habituel de la société, d'après la note du personnel.

Le conseil exécutif comprend plusieurs cadres supérieurs et des dirigeants d'autres entreprises d'ADM. Reuters n'a pas pu déterminer le nombre exact de membres du conseil. Selon le site Internet de la société, qui détaille ce qu'elle appelle son Senior Leadership, sur les 19 personnes listées, 14 sont citées comme membres du conseil exécutif dans leur biographie.

La nouvelle de l'enquête sur les pratiques comptables a fait chuter les actions d'ADM de 24 % le 22 janvier, soit la plus forte baisse depuis 1929, selon le Center for Research in Security Prices.

ADM a reporté la publication de ses résultats financiers pour l'année 2023 jusqu'à nouvel ordre.

L'enquête se concentre sur le segment de reporting Nutrition d'ADM et sur les "transactions intersectorielles", a déclaré la société. Elle a débuté après qu'ADM a reçu une demande d'information de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC), a déclaré ADM. La SEC s'est refusée à tout commentaire.

Une modification apportée par le comité de rémunération et de succession d'ADM en 2020 a lié la moitié de la rémunération à long terme des cadres à la croissance du bénéfice d'exploitation du secteur de la nutrition, selon les déclarations de procuration d'ADM. Auparavant, la rémunération à long terme était basée sur les bénéfices ajustés d'ADM, le rendement du capital investi et les rendements totaux relatifs pour les actionnaires, selon les documents déposés.

L'unité Nutrition ne représentait que 9,3 % du chiffre d'affaires d'ADM cette année-là, selon les données du LSEG.

En 2023, ADM a fait état d'une croissance moyenne du bénéfice d'exploitation de l'unité Nutrition entre 2020 et 2022 de 21,4 %, supérieure aux prévisions, et qui a dépassé l'objectif de rendement moyen ajusté du capital investi de l'entreprise. En conséquence, sept cadres d'ADM ont reçu plus de 841 000 unités d'actions de performance, soit le double du paiement ciblé, selon les déclarations de procuration.

Ces PSU ont été évaluées à près de 69 millions de dollars lorsqu'elles ont été acquises en février 2023. (Reportage de Chris Prentice à New York et Karl Plume à Chicago ; Rédaction de Caroline Stauffer et Leslie Adler)