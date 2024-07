Archer-Daniels-Midland-Company figure parmi les principaux groupes agroalimentaires allemands. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services agricoles (78,3%) : fabrication et vente de produits à base de graines oléagineuses, négoce de matières premières, prestations de transport, de stockage, etc. ; - fabrication et vente de produits à base de graines de céréales (13,8%) : farines, amidon, glucose, acidulants, édulcorants, dextrose, acides aminés, etc. ; - production d'arômes et d'ingrédients (7,5%) ; - autres (0,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (42,6%), Suisse (21,5%), Iles Cayman (5,8%), Brésil (3,9%), Mexique (3,7%), Canada (2,2%), Royaume Uni (2,2%) et autres (18,1%).