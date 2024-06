Les contrats à terme sur le soja et le maïs du Chicago Board of Trade (CBOT) ont baissé mardi, les opérateurs évaluant l'impact des inondations et de la chaleur sur les cultures dans le centre des États-Unis.

Dans le même temps, le blé a baissé sous la pression d'une récolte américaine qui avance et d'une pluie qui arrive enfin dans les régions productrices de blé de Russie et de la mer Noire, selon les analystes.

De nouvelles inondations ont touché certaines parties du Midwest américain mardi, après qu'un week-end d'orages ait provoqué un excès d'eau dans certaines régions.

Le marché évalue l'impact des inondations par rapport à la capacité de l'humidité à atténuer la chaleur extrême observée au cours de la semaine dernière, a déclaré Randy Place, analyste au Hightower Report.

En règle générale, les inondations ne deviennent pas favorables aux marchés des céréales tant que les négociants n'ont pas eu le temps de voir ce qui a été perdu, a-t-il ajouté.

"Il y aura un moment où l'on se demandera combien d'hectares seront détruits, a-t-il dit. "Cela peut provoquer une reprise plus tard dans l'été, mais ce n'est pas toujours le cas lorsque les pluies tombent.

Les négociants supposent pour l'instant que l'humidité sera plus bénéfique qu'improbable et les prévisions de stocks importants en fin de campagne ont empêché toute hausse potentielle du maïs et du soja, a-t-il ajouté.

Le contrat de soja le plus actif s'est établi en baisse de 1,7 % à 11,11-1/2 dollars le boisseau, ce qui a ramené le contrat de référence de novembre à son niveau le plus bas depuis août 2021. Le maïs de juillet a chuté de 1,85 % à 4,26 dollars.

Les inondations ont posé des problèmes logistiques mineurs à Archer-Daniels-Midland, mais n'ont pas eu d'impact sur l'efficacité des opérations, a déclaré un porte-parole.

Le blé a également baissé car la récolte américaine a progressé avec de bons rendements, a déclaré M. Place. Le blé le plus actif a baissé de 1,8 % à 5,60-1/2 dollars le boisseau.

M. Place a ajouté que les prix ont été davantage influencés par les prévisions de production des consultants russes qui se sont stabilisées grâce à l'amélioration des conditions météorologiques après des semaines de sécheresse et de gel. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; Reportage complémentaire de Peter Hobson et Sybille de La Hamaide ; Rédaction de David Gregorio)