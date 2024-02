Archer Materials Limited est une entreprise technologique basée en Australie qui opère dans le secteur des semi-conducteurs. La société développe des dispositifs à semi-conducteurs avancés, notamment des puces pour l'informatique quantique et les diagnostics médicaux. La société progresse dans le développement de sa puce de traitement de qubits pour l'informatique quantique 12CQ (puce 12CQ) et de sa technologie de biopuce de laboratoire sur puce (biopuce). La puce 12CQ utilise une architecture à base de carbone qui a le potentiel pour un traitement pratique des qubits. L'entreprise s'attache à faire progresser sa technologie de puce 12CQ en vue d'une intégration dans les appareils mobiles. Le développement de sa biopuce implique l'intégration du graphène dans des plates-formes miniaturisées de laboratoires sur puce pour des diagnostics médicaux avancés. L'entreprise conçoit et construit sa biopuce dans des salles blanches et conçoit des matériaux à l'échelle de l'atome. Elle développe également sa biopuce pour numériser des signaux biologiques pertinents, tels que ceux émis par des virus ou des bactéries.