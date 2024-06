Archit Organosys Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication et la vente de divers produits chimiques. La société exerce ses activités dans le secteur de la fabrication et du commerce de produits chimiques et organiques. La société a deux secteurs géographiques : l'Inde et le reste du monde. La société fabrique de l'acide monochloracétique (MCA) et du monochloracétate de sodium (SMCA), qui sont utilisés dans la synthèse de divers produits chimiques agricoles, de tensioactifs cosmétiques, de produits chimiques pour le forage pétrolier, d'additifs plastiques et autres. La société a mis au point divers produits, tels que le MCA, le SMCA, le CAC et le TCAC. Elle compte parmi ses clients plusieurs grandes entreprises indiennes et internationales actives dans les secteurs de la fabrication de produits agrochimiques, pharmaceutiques et cosmétiques. La société vend ses produits dans toute l'Inde, ainsi qu'aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, dans d'autres pays asiatiques et en Afrique du Sud.

Secteur Produits chimiques de base