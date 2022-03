ARCHOS : A suivre aujourd'hui

Archos a dévoilé une perte nette de 9,25 millions d'euros pour l'exercice 2021 contre -3,10 millions d'euros pour l'exercice 2020. Le résultat d'exploitation du spécialiste de l'électronique grand public a suivi le même chemin, passant de -2,2 millions d'euros à -4,2 millions d'euros entre 2020 et 2021. Le chiffre d'affaires a chuté de 32% à 15,4 millions d'euros.



" Cette décroissance provient essentiellement de la crise de la Covid dont les effets se sont poursuivis sur 2021 : difficultés d'approvisionnement en Chine avec augmentation des délais de production et renchérissement du prix des composants ; réduction du marché des tablettes grand public et réduction des ventes de Logic Instrument en Allemagne ", a expliqué la société.



La trésorerie nette s'établit à 15,96 millions d'euros, en hausse de 7 millions d'euros sur la période.



La société n'exclut pas de réaliser des opérations de croissance externe si celles-ci sont susceptibles d'accélérer son programme de développement.